Azərbaycanda benzinin qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gündən Aİ-95 premium markalı benzinin qiyməti 1.40 qəpik olub.

Qeyd edək ki, qiymət artımına qədər Aİ-95 1.25 qəpik idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.