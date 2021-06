AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun əməkdaşı vəfat edib.

Metbuat.az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, Geologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aliyə Babazadə 82 yaşında dünyasını dəyişib.

O, həmçinin Mikropaleontologiya şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Aliyə Babazadə Azərbaycanın əməkdar mühəndisi “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.