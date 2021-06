“Hərbçilərin cəsədləri bir neçə ay soyuducuda saxlanılıb” - Sarkisyan

Ermənistanın üçüncü prezidenti Serj Sarkisyan Qarabağda ölən erməni hərbçlərin cəsədlərinin plastik torbalarda zirəmidə saxlanılmasından danışıb.

Metbuat.az Azvision-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV-lərində məlumat yayılıb:

“Son 67 ildə mən hər şeyi gördüm: həm müharibə, həm dostların ölümünü ... Mənə elə gəlirdi ki, təəccüblənmək və ağlamaq qabiliyyətimi itirmişəm. Ancaq dünənki şəkillərə baxdıqdan sonra qanım dondu. Qəhrəmanlarımızın cəsədləri bir neçə ay soyuducuda saxlanılıb. Məgər bu heyvanlıq deyil? Onların içində bir damla belə insanlıq varmı?" - deyə Sarkisyan bildirib.



Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrin erməni seqmentində Qarabağ müharibəsində ölən erməni hərbçilərin plastik torbalara bükülmüş cəsəd və qalıqlarının əks olunduğu fotolar yayılıb. Həmin torbalar tibbi-ekspertiza mərkəzinin Abovyan bölməsinin zirzəmisində yerə səpələnib. Cəsədlərin görüntüləri Ermənistanda ciddi etirazlara səbəb olub.

