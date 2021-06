Daha bir şəhidimizin övladı dünyaya gəldi - FOTO

Vətən müharibəsi şəhidi Qubat Əliyevin ikinci övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qubat Əliyevin ikinci övladı dünyaya göz açıb. Körpəyə atasının adı verilib. Q.Əliyev ötən ilin sentyabrında könüllü olaraq müharibəyə gedib. O, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Q.Əliyev Şuşa ərazisində qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhid noyabrın 11-də Sumqayıtın Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.