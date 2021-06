Türkiyədə terrorçulara qarşı keçirilən əməliyyat nəticəsində bir nəfər şəhid olub, 5 əsgər isə yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat çərçivəsində Bitlisin Tatvan mahalına bağlı Anadere kəndi ərazisində 1 kənd mühafizəçisi öldürülüb. Yaralı əsgərlər isə Tatvan Dövlət Xəstəxanasına aparılıb.

Rəsmilərdən verilən açıqlamaya görə, münaqişə bölgəsindən qaçan separatçı terror təşkilatı üzvlərini zərərsizləşdirmək üçün havadan əməliyyat həyata keçirilir.

