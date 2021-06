Tunis sahillərində Liviyadan Aralıq dənizi vasitəsilə İtaliyaya miqrasiya etməyə cəhd göstərən 23 nəfər boğularaq həlak olub.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Tunis nümayəndəliyi məlumat yayıb. Tunisin Hərbi Dəniz Qüvvələri yalnız 70 miqrantı xilas edə bilib, 23 nəfər isə bataraq həlak olublar.

Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin məlumatına əsasən, hadisə zamanı gəmidə 90-dan çox miqrant olub.

