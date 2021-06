Fransa erməniləri Ermənistanın Parisdəki səfirliyinin binası qarşısında etiraz ediblər.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri vəzifəsinin icra edən Nikol Paşinyanın bu ölkəyə səfəri fransa ermənilərini hiddətləndirib. Onlar "Nikol, satqın" şüarları və "Satqın" sözlərinin yazıldığı plakatlar ilə Paşinyana qarşı etiraz ediblər.

