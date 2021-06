"Kütləvi tədbirlərin yavaş-yavaş işə düşməsinə, xüsusilə adət-ənənədən irəli gələn toy və yas məclislərinə müəyyən formatda və karantin qaydalarını gözləməklə icazə verilə bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ARB24-də yayımlanan "Nə baş verir?" verlişində qonaq olan tibb elmləri doktoru, professor Adil Qeybulla bildirib.

O əlavə edib ki, 75-100 nəfər civarında, açıq havada, karantin davranışlarını gözləmək şərtilə toy məclislərinin keçirilməsinə icazə verilməsi yaxşı olardı.

