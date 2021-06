Türkiyədə 4.2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki,AFAD-ın internet saytındakı məlumata görə, zəlzələ saat 09: 14-də baş verib. Zəlzələ yerdən 6,3 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

Zəlzələdən sonra xəsarət alan olmasa da baş verənlərə görə qısa müddətli bir çaxnaşma yaşanıb.

