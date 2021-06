Gəncədə avtombil qəfil alışıb.

Metbuat.az “Ölkə.az”a istiandən xəbər verir ki, xəbər verir ki, yanğın hadisəsi ətrafdakı sakinlər tərəfindən lentə alınıb. Hadisə zamanı ərazidə azyaşlı uşaqlar da olub. Yaxınlıqda olan sakinlərin cəld müdaxiləsi ilə uşaqları xilas etmək mümkün olub.

İlkin versiyaya əsasən hadisə şəhərin Nizami rayonunda baş verib. Belə ki, 3 minik avtomobili toqquşub. Nəticədə avtomobillərdən biriinin yanacaq çəni və yük yeri yanıb.

