Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi gəncləri könüllü fəaliyyətə dəvət edir

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi “Könüllülük fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu nəzərə almaqla, gənclər arasında könüllülük fəaliyyətinin Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində tətbiqini davam etdirir.



Metbuat.az-a Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat xidmətindən verilən məlumat görə, könüllülük fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ictimai faydalı və gəlirsiz fəaliyyət hesab olunur. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində könüllü fəaliyyət əsas etibarı ilə aşağıdakı istiqamətlər üzrə təşkil olunur:

- Aparatın şöbə və sektorlarında, eləcə də bölgə şöbələrində təcrübə keçmək;

- Müvafiq şöbələrin iş təcrübəsini öyrənmək;

- Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərini tənzimləyən qanunvericilik bazası ilə tanış olmaq;

- Dövlət Komitəsinin Bakıda və bölgələrdə keçirdiyi regional konfransların, seminar-müşavirələrin, seminar-treninqlərin təşkil edilməsi prosesində iştirak etmək;

- Vətəndaşların qəbulunda bilavasitə iştirak etmək;

Könüllülük fəaliyyəti cari il üçün nəzərdə tutulub.

Könüllü kimi cari ildə fəaliyyət göstərib müqavilə öhdəliklərini uğurla başa vuran gənclərin hər birinə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən xüsusi sertifikatlar veriləcəkdir ki, bu da onların əmək fəaliyyətlərinə uğurlu bir keçid fürsəti olacaqdır.

Könüllü kimi fəaliyyət göstərmək istəyən gənclər üçün aşağıdakı tələblər müəyyən olunmuşdur:

- İntizamlılıq;

- Xoşrəftarlılıq;

- Ünsiyyətcillik;

- Operativlik;

- Kollektivdə işləmək bacarığı;

- Təşkilatçılıq;

- Təşəbbüskarlıq;

- Məsuliyyətlilik;

- Kompüter bacarığı.

Müraciət üçün:

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində könüllülər sırasına qoşulmaq istəyən gənclər mövzu hissəsində “Könüllü proqramı” göstərməklə 02.06.2021-ci il tarixdən 02.07.2021-ci il tarixədək öz CV-lərini (tərcümeyi-hal) [email protected] elektron ünvanına göndərə bilərlər.

Əlavə məlumat üçün Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin (012) 437 31 15 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Müvafiq tələblərə cavab verən şəxslər müsahibəyə dəvət ediləcəklər.

