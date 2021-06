Azərbaycanda dəhşət: Ahıl qadının boğazına ip keçirib tövlədə saxladılar - VİDEO

Gədəbəydə ahıl qadın şiddətə və işgəncəyə məruz qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu görüntüləri “Azərbaycan Uşaqları” İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə yayıb. Görüntülərdə qeyd edilir ki, 85 yaşlı Səkinə adlı qadın Gədəbəy rayonunun İvanovka kəndində tövlədə boğazı və əlləri bağlı vəziyyətdə saxlanılır.

Birlik rəhbəri iddia edib ki, Səkinə xanımın pensiya kartını mənimsəyən və işgəncə verən şəxs bu dəfə onu qardaşına məxsus tövlədə ac-susuz və əli-qolu bağlı vəziyyətdə, boğazına kəndir keçirilmiş halda saxlayır: “Mənə verilən məlumata görə, Səkinə xala Gədəbəy rayonu İvanovka kəndində Qəzənfər adlı şəxs tərəfindən şiddətə və işgəncəyə məruz qalır”.



DİN-in mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Eşqin Qasımov Oxu.Az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, video ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılır:

“Nəticəsi barədə tezliklə məlumat veriləcək”.

