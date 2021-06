"Johnson & Johnson" uşaq pudrasında xərçəngə səbəb olan maddə istifadə etdiyinə görə cərimələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ istehsalı olan "Johnson & Johnson" uşaq pudraları xərçəngə səbəb olan maddə istifadə edildiyinə görə 2,1 milyard dollar məbləğində cərimələnib.

Apellyasiya məhkəməsində bu məhsulun 2018-ci ildə 20 qadında yumurtalıq xərçənginə səbəb olduğunu söylənilib.

