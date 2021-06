İran ordusuna məxsus “Hark” hərbi gəmisi Oman dənizində batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəmi Hörmüzgan əyaləti sahillərində üzərkən göyərtədə yanğın başlayıb. Bütün cəhdlərə baxmayaraq gəmiyə ciddi ziyan dəyib. Nəticədə 20 saatdan sonra gəmi batıb. Hadisə nəticəsində tələfat olmayıb.

Heyət üzvlərinin hamısı xilas edilib. Məlumata görə, “Hark” donanmanın ən böyük hərbi gəmisi olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.