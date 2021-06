“İyunun 4-də yeni müjdəni açıqlayacağam. Bu müjdə Zonquldakda aparılan neft və təbii qaz axtarışları ilə bağlıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, iyunun 4-də təşkil ediləcək tədbir zamanı Aralıq dənizində axtarış işləri həyata keçirən araşdırma gəmisi ilə də bağlantı qurulacaq. Şad xəbər də həmin vaxt açıqlanacaq.

