Xalq artisti Emin Ağalarov sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə marağa səbəb olub.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, ifaçı “Instagram” hesabında sarı rəngli “Vaz 21 06” markalı avtomobil ilə çəkdirdiyi fotonu yayımlayıb.

Sənətçi paylaşımına “Uşaqlıq arzusu olan maşın” qısa şərhini də yazıb.

Ağalarovun bu fotosu müzakirələrə səbəb olub və sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən çox bəyənilib. Paylaşıma qısa müddətdə 22 mindən çox “like” gəlib.

