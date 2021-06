İran ərazisindən Türkiyəyə raket hücumu olub

Türkiyənin Hakkari vilayətinin İranla sərhəddə yerləşən Yüksəkova şəhərinin ərazisində mina axtaran türkiyəli istehkamçılar raket hücumuna məruz qalıb. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi “Twitter” hesabında qeyd edib. Məlumatda üç PKK-lı terrorçunun zərərsizləşdirildiyi bildirilib. Türkiyəli minaaxtaranlar arasında xəsarət alan olmayıb.

