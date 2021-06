PKK terror təşkilatının silahlıları Suriyanın Mənbic əyalətində aksiya keçirən dinc sakinlərə atəş açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı azı 8 etirazçı həlak olub. 27 yaralı var.

Qeyd edək ki, PKK bölgədə “komendant saatı” elan edib. Silahlılar gəncləri qruplaşmaya qoşulmağa məcbur edir.

