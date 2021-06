Bu marşrut xəttində gediş haqqı “BakıKart” ilə ödəniləcək

Müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların "BakıKart"a inteqrasiyası davam edir.

Bu barədə Metbuat.az Bakı Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər verirb.

Sabahdan 216 nömrəli marşrut xətti (Balaxanı qəsəbəsi - "Koroğlu" m/s) üzrə hərəkət edən avtobuslarda gediş haqqı “BakıKart” vasitəsilə ödəniləcək.

Qeyd edək ki, sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədilə Balaxanı qəsəbəsi üzrə aşağıda qeyd olunan ünvanlardakı "OBA” marketlərdə “BakıKart” balansının artırılması üçün POS- terminallar quraşdırılıb:

- Səfəvilər küçəsi 70;

- Gülüstan küçəsi 47A;

- Sabunçu qəs-Şəhər şosesi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.