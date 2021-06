İsrailin yeni prezidentinin adı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrail parlamentində keçirilən səsverməyə əsasən Əmək partiyasının keçmiş sədri İshaq Hersoq ölkənin yeni prezidenti seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.