“İlk dəfə deyirəm. Mahmur məsələsini də azı Qəndil qədər vacib sayırıq. BMT terrorçuları ərazidən təmizləməsə biz təmizləyəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Qəndil və Mahmur bölgələri terror yuvalarıdır. Ərdoğanın sözlərinə görə, bu yuvalar təmizlənməsə terrorçular daima təhlükə yaradacaq.

“Oranı BMT təmizləyəcək. Təmizləməsə BMT-nin üzvü olaraq biz təmizləyəcəyik” - deyə Ərdoğan bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.