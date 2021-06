İran ərazisindən Türkiyəyə raket zərbəsi endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, hücumu PKK terrorçuları təşkil edib. Hücumun hədəfində Hakkaridə firma işçilərinin təhlükəsizliyini təmin edən hərbçilər olub.

Əsgərlər arasında tələfat yoxdur. Türkiyə ordusunun cavab tədbirləri nəticəsində 3 terrorçu məhv edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.