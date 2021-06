Küveyt Dövlətinin Vəliəhdi Məşəl əl-Əhməd əl-Cabir əl-Sabah Prezident İlham Əliyevi Respublika Günü münasibətilə təbrik edib

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

“Zati-aliləri.

Dost Azərbaycanın milli bayramı - Respublika Günü münasibətilə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyur, Sizə uzun ömür, xoşbəxtlik və uğurlar, Azərbaycana və dost xalqınıza davamlı inkişaf və rifah arzulayıram”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.