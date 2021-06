Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantı prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçirilir. Türkiyə mətbuatı yazır ki, şuranın gündəliyində Qarabağdakı Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı məsələ də var.

Həmçinin, Aralıq və Egey dənizlərindəki vəziyyət, İraqın şimalında antiterror əməliyyatları, Kipr məsələsi və digər təhlükəsizlik məsələləri toplantının gündəliyinə daxil edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

