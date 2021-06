Həqiqətlər gizlədilir, vəziyyət daha qorxuludur - Rusiya

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Danimarkaya məxsus gizli təşkilatın ABŞ kəşfiyyatına avropalı liderlər barədə cəsusluq etməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, mətbuata sızan məlumatlar aysberqin görünən hissəsidir. “Hesab edirəm ki, həqiqət mətbuata sızan məlumatlardan daha qorxuludur” - deyə Zaxarova bildirib.

Qeyd edək ki, iddialara görə, ABŞ kəşfiyyatı Danimarkanın gizli təşkilatının köməyi ilə Avropa liderlərinin telefon danışıqlarını dinləyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

