Bakının Şeyx Şamil küçəsində "İçərişəhər" metrostansiyası yaxınlığındakı avtobus dayanacağının qarşısında yol çöküb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli APA-ya açıqlamasında bildirib ki, məsələ ilə bağlı aidiyyəti şöbəyə məlumat verilib:

"Əməkdaşlarımız əraziyə baxış keçirib, problemin nədən qaynaqlandığını aydınlaşdıraraq onu qısa müddətdə aradan qaldıracaqlar".

