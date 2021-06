İtkin düşmüş və əsir götürülmüş erməni hərbçilərinin valideynləri oğullarının geri qayıtmalarına kömək etməsi üçün Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyinin binasına toplaşıb.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, etirazçılar Rusiya hakimiyyətinin köməyi ilə övladlarının qayıtmasına nail olacaqlarına ümid edirlər.

Gülər Seymurqızı

