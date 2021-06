ABŞ-ın Milli Aeronavtika və Kosmos İdarəsinin (NASA) “Perseverance” kosmik aparatının Marsdan yeni foto yayımlayıb.

Metbuat.az Ahber-ə istinadən xəbər verir ki, bu gün fəaliyyətinin “Perseverance” kosmik aparatının Marsda 100-cü günü tamam olur.



Xatırladaq ki, “Perseverance”in Qırmızı planetdə bir Mars ili qalması planlaşdırılır.



