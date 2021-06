“Neftçi” klubu futbolçu Rəhman Hacıyevlə müqavilənin müddətini uzadıb.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, anlaşmaya görə, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi 2024-cü il mayın 31-dək “ağ-qaralar”a məxsus olacaq.

Ötən mövsümü icarə əsasında “Keşlə”də keçirən Hacıyev daha bir il müddətinə bu kluba icarəyə verilib. Rəhman Hacıyev 2014-2020-ci illər ərzində “Neftçi”nin heyətində 166 oyunda meydana çıxıb, 16 qola imza atıb.

