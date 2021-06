Tanınmış aparıcı nədən ölüb? Bacısı danışdı – VİDEO

Mərhum aparıcı Şamil Famillinin bacısı Lalə ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişində telefon bağlantısı ilə əlaqə saxlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, qardaşının ölüm səbəbinin ürəktutması olduğunu deyib:



“May ayının 31-i səhər ürəktutması olub. Tibb bacısına zəng vurub ki, gəlib təzyiqini ölçüb, iynə vursun. Tibb bacısı 10 dəqiqə sonra gəlib qapını döyüb, açan olmayıb. Mən Türkanda bağda yaşayıram. İyun ayının 1-i axşamtərəfi mənə zəng vurub dedilər ki, nigaran qalmışıq, Şamil telefonu açmır. Oğlumu, qohumlarımı göndərdim ki, Şamildən xəbər bilsinlər. Onlar mənə zəng vurub dedilər ki, tez özünü çatdır, biz Şamili itirmişik. Əvvəllər ürəyində heç bir problem olmayıb”.

