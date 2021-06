Səmayə Məmmədova nazirlikdəki vəzifəsindən ayrıldı

Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Məmmədovanın özü bildirib.

O, 14 ildir çalışdığı vəzifədən ayrıldığını qeyd edib: “Əslində mən bu xəbəri sizinlə rəsmi iş məzuniyyətim bitdikdən sonra bölüşməyi planlaşdırırdım. Xəbərin yayıldığını nəzərə alaraq bildirirəm ki, 2021-ci il mayın 21-də öz istəyimlə 14 il ərzində mətbuat katibi olaraq fəaliyyət göstərdiyim Gənclər və İdman Nazirliyindən ayrılmışam. Rəsmi iş məzuniyyətim bitdikdən sonra nazirliyə qayıtmayacağam. Bu 14 il ərzində nazirlik mənim üçün böyük məktəb, ikinci ev, nazirliyin kollektivi isə doğma ailəm oldu. Bir ömür boyu ürəyimdə yaşayacaq nazirim Azad Rəhimov mənim mənəvi atam, dostum, qardaşım, böyük məktəbim, həyatım boyu haqqında qürurla danışacağım doğmam oldu. Bundan sonrakı dönəmdə də hər kəsə böyük uğurlar, can sağlığı arzu edir, bir daha nazirliyin fəaliyyətində göstərdiyiniz dəstək və dostluğunuz üçün təşəkkürümü bildirirəm”.

Qeyd edək ki, hazırda nazirliyin mətbuat katibi funksiyasını “İdman” qəzetinin baş redaktoru, Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyasının prezidenti Qabil Mehdiyev icra edir



