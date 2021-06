“Cenevrədə davam edən nüvə danışıqlarında ABŞ-la İran arasında əsas məsələyə dair razılıq əldə olunub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran prezidenti Həsən Ruhani açıqlama verib. O bildirib ki, Tramp hakimiyyətdə olarkən İranla dialoq qurmaq istəyib. Bu məqsədlə dəfələrlə Yaponiyanın Baş naziri vasitəçi olub.

“ABŞ-ın tarixdə İrana bu qədər məğlub olduğunu xatırlamıram. ABŞ-la əsas məsələ barədə nəticə əldə etməyimiz səbr etdiyimizin nəticəsidir” - deyə Ruhani bildirib.

