Yüksək təzyiqin 40 qəpiklik vasitə ilə müalicəsi - Sovet metodu

Qədim hind üsulu ilə adi yodu bədənin müəyyən nöqtə və xətlərinə çəkməklə yüksək təzyiq – Hipertoniyanı müalicə etmək və ya təzyiqi tədricən aşağı salmaq mümkündür.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən resepti təqdim edir.

Müalicə 2 mərhələdə aparılır.

Ayın əvvəlində proseduru başlayıb, 10 gün davam etdikdən sonra 10 gün fasilə verilir, sonra yenidən 10 gün davam etdirilir.

Üsul bədənin xətlərinə qulaq pambığı ilə yod xətləri çəkməkdən ibarətdir.



Sxem şəkildə göstərilib. Hər gün yatmazdan əvvəl bir xətt yodlanır.



Qollar və ayaqlardakı xəttlər dairəvi çəkilir. Uzun çarpaz xətlər isə kürəkdə çəkilir. İlk 10 gündə bütün 10 xətti çəkib bitirirsiz, sonra 10 gün fasilə verib, sonra olduğu kimi təkrar edirsiz.



Sxemə və müalicə aylarına düzgün riayət etməyiniz vacibdir. Sınayın, effektini digərləri ilə də bölüşün.

Yodun çəkiləcəyi nöqtələr

