16 saylı Uşaq Poliklinikasının baş həkimi Sevda Vəzirova vəfat edib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, baş həkim koronavirusdan dünyasını dəyşib.

Allah rəhmət eləsin.

