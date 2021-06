"Windows"-un yeni versiyası təqdim olunacaq

ABŞ-ın "Microsoft" şirkəti 24 iyun tarixində "Windows" əməliyyat sisteminin (ƏS) yeni versiyasını təqdim etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin icraçı direktoru Satya Nadella tərəfindən imzalanmış təqdimat mərasiminin dəvətnamələrində qeyd olunub.

Yeni proqram təminatı fərdi kompüterlər üçün əməliyyat sistemləri sahəsində onilliyin "ən əhəmiyyətli" dəyişikliklərindən birini özündə əks etdirəcək. Əməliyyat sistemində dizayn yenilənəcək, "Microsoft Store" tətbiqlər mağazasında tərtibatçılar üçün əlavə imkanlar yaradılacaq və istifadəçilərin qarşılıqlı əlaqəsi üçün daha asan yollar təqdim olunacaq.

Məlumata görə, yeni versiya bu ilin payızında bazara çıxacaq.

