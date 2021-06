Bakıda “Bazarstore”da güclü yanğın - VİDEO

Dünən axşam Bakının Yasamal rayonu ərazisində yerləşən "Bazarstore" mağazalar şəbəkəsinin filialında güclü yanğın olub.

Metbuat.az-a FHN-dən verilən məlumata görə, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Xarici dairəvi yolu 8 ünvanında yanğın baş verib. Nazirlikdən verilən məlumatda qurumun Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələrinin yanğının baş verdiyi əraziyə cəlb olunduğu bildirilib. İlkin məlumata əsasən, marketə aid ümumi sahəsi 24 m² olan, dəmir konstruksiyalardan ibarət saxlanma yerində karton tullantıları və pəncərə çərçivəsi 8 m² sahədə yanıb. Yüksək temperaturdan kondisioner və generator qarsalanıb.

Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi nəticəsində yanğın qısa müddət ərzində məhdudlaşdırılaraq saat 23:55-də tam söndürülüb. Market yanğından mühafizə olunub.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.



