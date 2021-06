Azərbaycan cazının tanınmış siması, bas gitaraçı, Əməkdar artist Emil Həsənov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bəstəkar, Azərbaycanın Xalq artisti Salman Qənbərov "Facebook" səhifəsində məlumat paylaşıb.

Emil Həsənovun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.