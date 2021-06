Vətən müharibəsində itkin düşən daha iki hərbçinin nəşi tapılıb - FOTOLAR

Azərbaycan Odusunun Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbçisinin nəşi tapılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, birgə həyata keçirilən istintaq-əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində itkin düşmüş daha iki hərbi qulluqçunun – müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu, əsgər Mustafayev Elvin Fəxrəddin oğlu və əsgər Yusubov Orxan Allahverdi oğlunun şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilərək meyitlərinin aidiyyəti üzrə verilməsi təmin olunub.

İtkin düşmüş digər hərbi qulluqçuların olduqları yerlərin müəyyən olunması məqsədilə istintaq-əməliyyat tədbirlərinin icrası davam etdirilir, eləcə də axtarış qrupları tərəfindən hazırda intensiv işlər aparılır.

Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, doğmalarına səbir diləyirik.

Mustafayev Elvin Fəxrəddin oğlu





Yusubov Orxan Allahverdi oğlu



