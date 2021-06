Bakının Nərimanov rayonunda yol qəzası zamanı bir nəfər xəsarət alıb.

Report APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospektində baş verib.

Cavid Məmmədov idarə etdiyi "Ravon" markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman ona naməlum markalı maşın çırpılıb. Qəza zamanı "Ravon" prospektin yol ayırıcı hissəsinə dəyib. Nəticədə sürücü xəsarət alıb. Qəzanı törədən naməlum avtomobil isə ərazidən uzaqlaşıb.

