Türkiyə ordusu irimiqyaslı əməliyyatlara hazırlaşır - Hədəf bu bölgə olacaq

“Türkiyə ordusu İraqda yeni irimiqyaslı əməliyyatlar keçirə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Röyters agentliyi prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın PKK terror təşkilatını hədəfə alan son açıqlamalarını təhlil edərkən belə yazıb. Bildirilib ki əməliyyatların hədəfində İraqın dərinliklərindəki mövqelər alacaq.

Qeyd edək ki, Ərdoğan ilk dəfə İraqın Mahmur bölgəsindəki PKK mövqelərinə əməliyyat təşkil edilə biləcəyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, Qəndildəki terrorçular Mahmur bölgəsində hazırlanır. Ərdoğan BMT-yə çağırış edərək lazımi addımların atılmasını tələb edib. Əks halda bu prosesi Türkiyə həyata keçirəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

