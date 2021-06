Öməraşırımında tunellər və yolların inşasına start verildi - VİDEO

Ömər aşırımında tunellər və yolların inşasına start verilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ARB24-ün “İş vaxtı” verilişinə açıqlamasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Anar Nəcəfli deyib.



“İşğaldan azad edilən ərazilərdə böyük işlər davam edir. Əsas da Kəlbəcərdə Ömər aşırımı deyilən hissə var ki, orada tunellərin və yolun Kəlbəcər-İstisu istiqamətində inşası planlaşdırılır. Sözügedən yol 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Artıq Türkiyə və yerli şirkətlər prosesə cəlb olunmaqla, geniş miqyaslı işlərə başlanılıb. Yəqin ki, yaxın bir-neçə il ərzində o yoldan rahat istifadə edə biləcəyik”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.