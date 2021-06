Peyvənd barədə AĞIR İTTİHAM: Bilərəkdən insanları ölümə tərk edirlər

“Yer kürəsinin cənubunda koronavirus sürətlə yayılır. Şimal yarımkürədə isə əksinə yoluxma azalır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Xarici İşlər naziri Vanq Yi belə açıqlama verib. Diplomat belə vəziyyətin yaranmasında bəzi inkişaf etmiş ölkələrinin əlinin olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, həmin ölkələr yalnız öz vətəndaşlarını düşünür və tələb olunandan çox peyvəd alaraq ehtiyatda saxlayır.

Diplomat bəzi peyvənd istehsal edən ölkələrin ixraca qoyduğu qadağaya diqqət çəkib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.