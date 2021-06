Elon Musk bir "tweet" atdı, səhmlər 10 faiz çoxaldı - FOTO

Elon Musk "Baby Shark" mahnısını paylaşdıqdan sonra mahnının prodüserinin əsas tərəfdaşlarından biri olan Samsung Publishing-in səhmləri 10 faiz artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tesla Motorun qurucusu Elon Musk, investorların ən diqqətlə izlədikləri adlardan biri olmağa davam edir. Musk bu yaxınlarda bir Koreya şirkətinin səhmlərini 10 faiz artırıb. Məşhur komediya animasiyası "South Park", internetdə məşhurların mübarizə apardığı bir epizodu Twitter-də paylaşıb.

Buna cavab olaraq Musk Youtube-da 8.7 milyard baxışı olan "Baby Shark" mahnısını "Baby Shark hamısını əzir. İnsandan daha çox baxışı var" mesajı ilə paylaşıb.

Məhz Musk-ın bu addımından sonra texnologiya nəhənglərindən olan Samsung-a bənzər bir adı olan Samsung Publishing-in səhmləri bu tweet səbəbi ilə səhmlərinin satışı 10 faiz artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.