Koronavirusun YENİ xəritəsi açıqlandı: Təhlükəli ərazilər bu BÖLGƏLƏRDƏDİR

31 dekabr 2019-cu ildə Çin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına Hubei vilayətinin Uhan şəhərində "mənşəyi bilinməyən sirli bir tənəffüs xəstəliyi" ortaya çıxdığını bildirdikdə, dünya Covid-19 epidemiyasından ilk dəfə xəbərdar oldu. Ağciyər iltihabına səbəb olan xəstəliyin yarasalarda tapılan koronavirusun mutasiya edilmiş bir versiyası olduğu bildirildiyi zaman məlum olmuşdu ki, bu əvvəllər bilinməyən yeni növ koronavirus xəstəliyidir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, hazırda isə virusa qarşı vaksinlər tapılsa da alimlər bu sahədə tədqiqatlarını davam etdirirlər.

Aparılan beynəlxalq araşdırmalarda, mümkün yeni koronavirus növləri üçün mərkəz ola biləcək yerlər müəyyən edilmişdir. Yerlərin əksəriyyəti Çindədir, lakin alimlər Yaponiya və Filippinin şimalındakı bəzi bölgələrin də risk altında olduqlarına diqqət çəkiblər.

Kaliforniya Berkeley Universiteti, Milan Politexnik Universiteti və Yeni Zelandiyanın Massey Universitetinin alimləri ilə birlikdə aparılan araşdırmada, Qərbi Avropadan Cənub-Şərqi Asiyaya qədər olan bölgədə nal yarasalarının təbii yaşayış yerləri araşdırılıb. Yeni koronavirus növləri üçün mərkəz ola biləcək yerlərin çoxunun Çində yerləşdiyini qeyd edən tədqiqatçılar, Yaponiya və Şimali Filippinlərdə meşə bölgüsü olan bəzi bölgələrin də risk altında olduğunu qeyd ediblər. Tədqiqatçılar, həmçinin Tayland və Hind Çin bölgələrinin heyvandarlıq istehsalının artacağı təqdirdə virusun mərkəz ola biləcəyi ilə bağlı xəbərdar ediblər.

