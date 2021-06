Netanyahunun rəqiblər razılığa gəldi - Koalisiya hökuməti qurulur

İsraildə Baş nazir Binyamin Netanyahunun rəqibləri Naftali Benet və Yair Lapid koalisiya hökumətinin qurulması barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli media açıqlama yayıb. Razılaşma barədə ölkə prezidenti məlumatlandırılıb. Razılaşmaya görə, Naftali Benet və Yair Lapid növbəli şəkildə səlahiyyət müddəti 2 il olmaqla Baş nazir postunda olacaq.

Qeyd edək ki, Benet Fələstinə qarşı sərt siyasəti ilə tanınır. Yair Lapid isə Netanyahunun rəhbərliyindəki koalisiya hökumətində yer alıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.