Polşada piyada keçidlərində mobil telefondan istifadə etmək qadağan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qüvvəyə minən qanuna görə, piyadalar keçid zolaqlarında telefondan istifadə edərsə ağır cəzalara məruz qalacaq.

Məlumata görə, bu addım qəzaların sayını azaltmaq üçün atılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.