BP Rusiyada mavi hidrogen istehsalı şərtlərini AÇIQLADI

Rusiya CO2 (Karbon) saxlama texnologiyaları istehsalında lider ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu istiqamətdə Rusiyaya BP dəstək göstərəcəkdir. Şirkətin rəhbəri David Campbell RİA Novosti-yə bildirib ki, Rosneft ilə əməkdaşlıq müqavilələrinin bir hissəsidir.

"Hökumət bunu dəstəkləyirsə və şərait yaradılarsa, biz də bundan pul qazana biləcəyik".

Campbellə görə, yenilənə bilən enerji mənbələrindən (RES) istifadə edərək suyun elektrolizi üsulu ilə əldə edilən hidrogenin inkişaf perspektivləri haqqında hələ bilmir, çünki bu çox bahalıdır.

"Bunu əldə etmək üçün texnologiyalar inkişaf etməlidir. Bundan əlavə, Rusiyada bu cür layihələrin başlaması üçün dövlət dəstəyi də lazımdır" deyə Campbell bildirir.



Qeyd edək ki, BP artıq böyük hidrogen istehsalı layihələri üzərində işləyir. Beləliklə, şirkət İngiltərədə 2030-cu ilə qədər 1 GW hidrogen istehsal ediləcək bir klaster qurmağı planlaşdırır.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.