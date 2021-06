Kriptovalyutanın prosessor bazarına TƏSİRİ: NVIDIA AMD-ni ciddi şəkildə ''əzdi"

Bir il əvvəl AMD məhsulları ayrı-ayrı qrafik prosessor bazarının dörddə birini təşkil edirdi, lakin mart ayının sonuna qədər NVIDIA rəqibin bazardakı payını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, NVIDIA satışları sayəsində bazarın 4/5-dən çoxunu tutmağı bacarıb.

İlin birinci rübündə AMD və NVIDIA qrafik kartlarının ümumi satışları ardıcıl olaraq yalnız bir faiz artıb. Analitiklər isə deyir ki, ilk rübdə satılan yeni video kartların təxminən 10 faizinin bitcoin ilə məşğul olanların yəni kriptovalyutanın mayninqçilərinin payına düşüb.

Məsələ ilə bağlı NVIDIA-nın qurucusu Jensen Huang bildirib ki, son vaxtlar şirkətin video kartlar üçün tövsiyə olunan pərakəndə satış qiymətlərini artırmayıblar.

NVIDIA rəhbərinin izah edib ki, oyunçular və kriptovalyuta ilə məşğul olanlar video kart almağın məqsədəuyğunluğunu fərqli qəbul edirlər. Oyun həvəskarları sadəcə əyləncələri üçün bu tip komponentləri istehlak edirlərsə, kriptovalyutanın mayninqi (istehsalı) ilə məşğul olanlar video kartların alınmasını investisiya hesab edirlər.

"Bir video kartı satın alarkən müəyyən bir müddət sonra, qiymət o qədər də vacib olmur. Kriptovalyuta bumu dövründə video kart bazarında spekulyativ hadisələrə səbəb olan budur" deyə NVIDIA-nın qurucusu Jensen Huang bildirib.



Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

