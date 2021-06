Etik davranış qaydaları ən çox pozulan icra hakimiyyətləri - SİYAHI

Keçən il “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” qanunun müddəalarının tələblərini pozan yerli icra hakimiyyəti orqanlarında qulluq keçən 201 dövlət qulluqçusu barədə intizam tənbeh tədbiri tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət qulluğunda xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə dair 2020-ci il üzrə hesabatda bildirilib.

Hesabata əsasən, təhlil zamanı müəyyən olunub ki, Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 19, Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 16, Qobustan Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 12, Samux Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 11, Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 11, Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 10, Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 9, Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 8, Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 8, Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 8, Bərdə Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 6, İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 6, Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 6, Ucar Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 6, Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 5, Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 5, Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 5, Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 5, Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 4, Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 4, Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 4, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti üzrə- 4, Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 3, Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 3, Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 3, Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 3, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti üzrə- 2, Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 2, Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 2, İmişli Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 2, Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 2, Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 2, Pirallahı Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 1, Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 1, Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 1, Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 1, Qax Rayon İcra Hakimiyyəti üzrə- 1 dövlət qulluqçusuna intizam tənbeh tədbiri tətbiq edilib.

Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti, Xəzər Rayon İcra Hakimiyyəti, Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti, Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti, Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti, Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti, Ağsu Rayon İcra Hakimiyyəti, Astara Rayon İcra Hakimiyyəti, Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti, Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti, Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə Şəhər Kəpəz Rayon İcra Hakimiyyəti, Gəncə Şəhər Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti, Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti, Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti, Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti, Balakən Rayon İcra Hakimiyyəti, Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Quba Rayon İcra Hakimiyyəti, Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti, Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyəti, Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti, Xızı Rayon İcra Hakimiyyəti, Xocalı Rayon İcra Hakimiyyəti, Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti, Yevlax Rayon İcra Hakimiyyəti, Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyəti, Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti, Goranboy Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən intizam tənbeh tədbiri tətbiq edilməyib.

Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 11, Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 5, Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 4, Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 4, Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 4, Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 3, Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 1 dövlət qulluqçusuna xəbərdarlıq edildiyi bildirilib.

Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti, Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti, Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti və Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən intizam tənbeh tədbirlərinin tətbiq edilib-edilməməsi barədə məlumat verilməyib.

Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında tətbiq edilən 201 intizam tənbeh tədbirindən 182-si töhmət, 12-si dövlət qulluğundan azad edilmə, 3-ü ixtisas dərəcəsinin bir pillə aşağı salınması, 2-si həmin təsnifatdan olan, lakin vəzifə maaşı aşağı olan vəzifəyə keçirilmə olub.

Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən təqdim edilən məlumatda 2 intizam tənbeh tədbirinin tətbiq edildiyi göstərilsə də, pozulmuş etik davranış qaydası qeyd edilməyib.

