Rusiyalı blogger Mixail Litvin “like” toplamaq məqsədi ilə bir nəfəri helikopterə “skoç”la bağlayaraq havaya qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkə istifadəçilərində narazılıq yaradıb.

Hüquq mühafizə orqanları məsələni araşdıraraq helikopteri müsadirə edib. Pilot isə işindən uzaqlaşdırılıb.

Gülər Seymurqızı



